Помогите решить правельно по действиям (700074-269574)÷(3090+6560÷16), (348577-740160÷72×30)×23-487582, 5300×62-(800007-697498)+(24×350+147986)
Математика
Помогите решить правельно по действиям (700074-269574)÷(3090+6560÷16), (348577-740160÷72×30)×23-487582, 5300×62-(800007-697498)+(24×350+147986)
Ответ(ы):
Гость:
1. 700074-269574=430500 2.6560*16=410 3.3090+410=3500 4. 430500*3500=123 ------------------------------------ 1.740160*72=10280 2.10280х30=308400 3.308400х23=7093200 4. 7093200-487582=6605618 ----------------------------------------- 1.800007-697498=102509 2.24х350=8400 3.8400+147986=156386 4.5300х62=328600 5.328600-102509=226091 6.226091+156386=382477
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