FeSO4 - Fe( OH)2 - Fe( OH) 3 - NaFeO2 - FeCl3 помогите осуществить реакцию по цепочке
Химия
FeSO4 - Fe( OH)2 - Fe( OH) 3 - NaFeO2 - FeCl3 помогите осуществить реакцию по цепочке
Ответ(ы):
Гость:
FeSO₄+2NaOH = Na₂SO₄ + Fe(OH)₂↓ 4Fe(OH) ₂+2H₂O+O₂=4Fe(OH)₃↓ Fe(OH) ₃+NaOH=(сплавление)= NaFeO₂ + 2H₂O NaFeO₂ + 4HCl = NaCl + FeCl₃ + 2H₂O
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