Найдите число,56 процентов равны 728. А)407,68 В)2000 С)1300 Д)1200 Е)1000
Математика
Найдите число,56 процентов равны 728. А)407,68 В)2000 С)1300 Д)1200 Е)1000
Ответ(ы):
Гость:
728:56*100 = 1300 .............
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