Каковы цели генной инженерии
Биология
Каковы цели генной инженерии
Ответ(ы):
Гость:
конечно же положительно, прогресс не остановить, да и не хочется останавливать. Людям свойственно стремится к совершенству, кто знает может в скором времени даже бессмертие станет возможным)
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