Помогите определить число род склонение и падеж существительных ночь дочь врач м??лодёжь мышь ключ камыш луч помощь речь
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Помогите определить число род склонение и падеж существительных ночь дочь врач м??лодёжь мышь ключ камыш луч помощь речь
Ответ(ы):
Гость:
Ночь- 3 скл. женский род , ед.ч. дочь-3 скл. женский род, ед.ч помощь -3 скл. женский род ; ед.ч луч - 2 скл. мужской род ; ед.ч
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