Помогите с русским языком. Срочно упр 225

Гость: Гость:

1.Солнце светило по-зимнему(наречие) неярко.По зимнему(прилагательное) небу плыли снеговые облака. 2. Когда лыжники вышли на место прежней стоянки, там все было по-старому (наречие). Лыжники шли по старому(прилагательное) следу, проложенному многими группами. 3. Солнце садилось, но туристы по-прежнему(наречие) шли, не останавливаясь. По прежнему (прилагательное) пути идти было легче. 4. Шли дожди, поэтому(наречие) река разлилась. По этому (указательное местоимение) мостику местные жители давно уже не ходят. 5. Охотники устали и потому(наречие) с удовольствием заночевали у лесника. Мы шли по тому (указательное местоимение) берегу реки, по которому проходит дорога.