Параллелограмм это фигура неправильной формы
Математика
Параллелограмм это фигура неправильной формы
Ответ(ы):
Гость:
Да или 3D пямоугольник
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