Составить предложения со словами пожалуй, к общей радости, к великойдосаде, стран??ое дело, чего доброго
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Составить предложения со словами пожалуй, к общей радости, к великойдосаде, стран??ое дело, чего доброго
Ответ(ы):
Гость:
"Пожалуй, он был прав", - сказал мальчик. К общей радости, конфликта не произошло. К великой досаде, ему не удалось поймать золотую рыбку. Странное дело, но я видел его пять минут назад в другом месте. "Спрячу сало подальше. Еще, чего доброго, захотят стащить!"
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