Соотнесите имена деятелей искусств и их произведения посвещенные Октябрьской ре??олюции
История
Соотнесите имена деятелей искусств и их произведения посвещенные Октябрьской ре??олюции
Ответ(ы):
Гость:
Слава павшим за мир и братство народов» 1918 г. изготовленный С. Т. КоненковымКузьма Петров-Водкин. «Смерть комиссара», 1928, Петров – Водкин Петроградская мадонна Чепцова «Заседание сельячейки» Александр Дейнека «На стройках новых цехов», «Футболисты», «Текстильщицы»
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