Обведи номер слова которое соответствует схеме ( приставка,корень,суффикс,оконча??ие) 1) портфель , 2) походка , 3) полянка , 4) портреты. Помогите срочно нужно!

Русский язык
Обведи номер слова которое соответствует схеме ( приставка,корень,суффикс,оконча??ие) 1) портфель , 2) походка , 3) полянка , 4) портреты. Помогите срочно нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) походка по-приставка, ход-корень, к-суффикс, а-окончание.
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