Сталь имя существительное
Русский язык
Сталь имя существительное
Ответ(ы):
Гость:
Да, существительное , женского рода
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