Сталь имя существительное

Русский язык
Сталь имя существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, существительное , женского рода 
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