2,7-1,07-0,31 как вычитать десятичные дроби
Математика
2,7-1,07-0,31 как вычитать десятичные дроби
Ответ(ы):
Гость:
В столбик, чтобы запятая была под запятой и это будет 1.32.
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