Периметр треугольника равен 24 дм. сумма длин двух его сторон равна 160 см, а их разность - 200 мм. найти длины сторон этого треугольника.Найти длины сторон этого треугольника?
Математика
Периметр треугольника равен 24 дм. сумма длин двух его сторон равна 160 см, а их разность - 200 мм. найти длины сторон этого треугольника.Найти длины сторон этого треугольника?
Ответ(ы):
Гость:
24дм=240см Р-240см Составляем систему: а+в=160см а-в=2 см Из второго ур-ия: а=2+в подставляем в первое: 2+в+в=160 2+2в=160 2в=160-2 2в=158 в=158:2 в=79см а=79+2=81см с=240-160=80см Ответ: 81см, 79см, 80см
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