Периметр треугольника равен 24 дм. сумма длин двух его сторон равна 160 см, а их разность - 200 мм. найти длины сторон этого треугольника.Найти длины сторон этого треугольника?

Математика

Периметр треугольника равен 24 дм. сумма длин двух его сторон равна 160 см, а их разность - 200 мм. найти длины сторон этого треугольника.Найти длины сторон этого треугольника?

Автор: Гость