Из 24 килограмм винограда получается 6 килограммов изюма Сколько нужно взять винограда чтобы получить 840 килограммов изюма
Математика
Из 24 килограмм винограда получается 6 килограммов изюма Сколько нужно взять винограда чтобы получить 840 килограммов изюма
Ответ(ы):
Гость:
840 раздели на 24 и умножь получившийся ответ на 66
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