Из 24 килограмм винограда получается 6 килограммов изюма Сколько нужно взять винограда чтобы получить 840 килограммов изюма

Математика

Из 24 килограмм винограда получается 6 килограммов изюма Сколько нужно взять винограда чтобы получить 840 килограммов изюма

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