Как решить задачу: из города А в 8 часов утра вышел грузовик со скоростью 32 км/ч , а в 11 часов дня вслед за ним выехал автобус со скоростью 56 км/ч . в какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовика?

Математика

Как решить задачу: из города А в 8 часов утра вышел грузовик со скоростью 32 км/ч , а в 11 часов дня вслед за ним выехал автобус со скоростью 56 км/ч . в какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовика?

Автор: Гость