Как решить задачу: из города А в 8 часов утра вышел грузовик со скоростью 32 км/ч , а в 11 часов дня вслед за ним выехал автобус со скоростью 56 км/ч . в какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовика?

Математика
Как решить задачу: из города А в 8 часов утра вышел грузовик со скоростью 32 км/ч , а в 11 часов дня вслед за ним выехал автобус со скоростью 56 км/ч . в какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовика?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)56-32=24(км/ч )  скорость сближения 2)11-8=3(часа) на это время позже выехал автобус 3)32 * 3=96 (км) проехал грузовик до того как выехал  автобус 4)96 : 24=4(часа )за это время автобус догнал грузовик 5)11+4=15(ч.) в это время автобус догнал грузовик-место встречи 6)56*4=224(км)на таком расстоянии от города догнал грузовик
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