Помогите решить что больше √27 или 3√3; √1\5 или √1\6 ; 5 или √24
Алгебра
Помогите решить что больше √27 или 3√3; √1\5 или √1\6 ; 5 или √24
Ответ(ы):
Гость:
Корень27=3корень3 5>корень24 корень1,5>корень1,6
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