Определите падеж существительных Из тарелки без крыши у дороги от скамейки до улицы около лужайки. Составьте словосочетания из глаголов и данных существительных с предлогами по и на. Укажите падеж

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Определите падеж существительных Из тарелки без крыши у дороги от скамейки до улицы около лужайки. Составьте словосочетания из глаголов и данных существительных с предлогами по и на. Укажите падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из тарелки- род. падеж без крыши- род. падеж у дороги- вин. падеж от скамейки- род падеж около лужайки- род. падеж Сегодня я ел из фарфоровой тарелки. Без крыши не бывает дома. У дороги росло очень много подорожников и одуванчиков. Около лужайки- росли белые ромашки.
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