Мишка, заяц, волк, лось распредели этих зверей и землеройку на группы по способу питания. способ питания: растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные.

Окружающий мир
Мишка, заяц, волк, лось распредели этих зверей и землеройку на группы по способу питания. способ питания: растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Значит получается я так понимаю что к растительноядным относятся лось ,заяц потом хищные это медведь и волк и всеядные это землеройка
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