Объясните , что нужно в эту таблицу написать?
Русский язык
Объясните , что нужно в эту таблицу написать?
Ответ(ы):
Гость:
Просто напиши примеры соответствующее окончаниям
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