900÷30+5×(680-640)= помогите пожалуйста
Математика
900÷30+5×(680-640)= помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) 680-540=140 2) 900:30=30 3) 5*140=700 4) 700+30=730 Ответ: 730
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