Составьте пожалуйста 6 предложений с наречиями Спасибо

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Составьте пожалуйста 6 предложений с наречиями Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Недалеко от нас находиться магазин. Звезды приветливо дружески мигают с небес. Вечером мы собираемся всей семьёй за столом. Он пел громче всех. Я встал раньше брата. Сестра пишет красивее
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