Выполни синтаксический разбор предложения На зеленой ветке сосны сидела белка
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Выполни синтаксический разбор предложения На зеленой ветке сосны сидела белка
Ответ(ы):
Гость:
Белка- кто? подлежащие сидела- что делала? сказ. на ветке сосны- сидела на чем? дополнение на зеленой ветке- на какой ветке? определение
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