Решите уравнение x-0,731/3=5
Математика
Решите уравнение x-0,731/3=5
Ответ(ы):
Гость:
Если х-0,731 в числителе, то записывать надо так (х-0,731)/3=5 х-0,731=5*3 х-0,731=15 х=15+0,731 х=15,731 а если в условии правильно, то х-0,731/3=5 х=5+0,731/3 х=5+731/3000 х=5 (целых) 731/3000
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