Помогите написать сочинение из 4-5 предложений на тему Век живи Век спрягай
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Помогите написать сочинение из 4-5 предложений на тему Век живи Век спрягай
Ответ(ы):
Гость:
Человек рождается и сразу начинается обучаться, прежде всего, самым простым вещам: сидеть, ходить, узнавать маму и папу, позже учится сам справлять нужду, говорить, рисовать, правильно держать ложку, вести себя в обществе. Все это должны дать ребенку родители.
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