Помогите написать сочинение из 4-5 предложений на тему Век живи Век спрягай

Гость: Гость:

Человек рождается и сразу начинается обучаться, прежде всего, самым простым вещам: сидеть, ходить, узнавать маму и папу, позже учится сам справлять нужду, говорить, рисовать, правильно держать ложку, вести себя в обществе. Все это должны дать ребенку родители.