3,85-(3 17/20-4 6/7-5 8/21) решите пример

Математика
3,85-(3 17/20-4 6/7-5 8/21) решите пример
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 действие в скобках 3 целые числа можно посчитать отдельно 3-4-5+17/20-6/7-8/21=сначала приведем к общему знаменателю две последние дроби - это рационально = -6+17/20-18/21-8/21=-6+17/20-26/21=потом найдем общий множитель с первой дробью =-6+17/20-1 -5/21=-7+(17*21)/420-100/420=-7+357/420-100/420=-7+257/420=целое число отрицательное дробное положительное - нужно отнять -6-420/420+257/420=-6  63/420 сократим дробь на 7 =-6  9/60= сократим на 3=-7  3/20 2 действие раскроем скобки = 3,85+6+3/20= а теперь приведем к обычным дробям =9,85+15/100=3,85+0,15=4
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