(6 целых 1/8-1,75):(9-2,2*(5 целых 6/11-3,5))*1 целых 2/7 = ??? это уравнение с целыми и десяьичными д??обями. Помогите!!!

Математика

(6 целых 1/8-1,75):(9-2,2*(5 целых 6/11-3,5))*1 целых 2/7 = ??? это уравнение с целыми и десяьичными д??обями. Помогите!!!

Автор: Гость