Ответьте на вопросы: 1.Как вы понимаете выражения дом дикой природы? 2.Почему атм??сфера *города животных* учит людей человечности? 3.Что нужно сделать, чтобы Красная книга не становилась толще? плиизз у меня легче плииз
Русский язык
Ответьте на вопросы: 1.Как вы понимаете выражения дом дикой природы? 2.Почему атм??сфера *города животных* учит людей человечности? 3.Что нужно сделать, чтобы Красная книга не становилась толще? плиизз у меня легче плииз
Ответ(ы):
Гость:
1 место дикое, без любого напоминания о человеке
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