Ответьте на вопросы: 1.Как вы понимаете выражения дом дикой природы? 2.Почему атм??сфера *города животных* учит людей человечности? 3.Что нужно сделать, чтобы Красная книга не становилась толще? плиизз у меня легче плииз

Русский язык

Ответьте на вопросы: 1.Как вы понимаете выражения дом дикой природы? 2.Почему атм??сфера *города животных* учит людей человечности? 3.Что нужно сделать, чтобы Красная книга не становилась толще? плиизз у меня легче плииз

Автор: Гость