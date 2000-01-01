Некоторая жидкость давит на дно сосуда с силой 60 Н (рис.70). (h=0,2 м, S=0,03 м2) ￼ Чему рав??а плотность этой жидкости? Какая жидкость находится в сосуде?
Физика
Некоторая жидкость давит на дно сосуда с силой 60 Н (рис.70). (h=0,2 м, S=0,03 м2) ￼ Чему рав??а плотность этой жидкости? Какая жидкость находится в сосуде?
Ответ(ы):
Гость:
Дано: S=0,03 м2 F=60 Н h=0,2 м Найти: q -? Решение: p= F/S p= 60/ 0,03 = 2000 (Па) p= q(плотность)gh q= p/ gh q= 2000/ 10 * 0,2 = 1000 кг/м3 По табличным данным плотность 1000 кг/м3 имеет вода. Ответ: q= 1000 кг/м3, это вода
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