Некоторая жидкость давит на дно сосуда с силой 60 Н (рис.70). (h=0,2 м, S=0,03 м2) ￼ Чему рав??а плотность этой жидкости? Какая жидкость находится в сосуде?

Физика

Некоторая жидкость давит на дно сосуда с силой 60 Н (рис.70). (h=0,2 м, S=0,03 м2) ￼ Чему рав??а плотность этой жидкости? Какая жидкость находится в сосуде?

Автор: Гость