Что является источником питания рек северного кавказа? а)осадки в виде дождя б)снега и ледники в)подземные воды г) снег и подземные воды

География

Что является источником питания рек северного кавказа? а)осадки в виде дождя б)снега и ледники в)подземные воды г) снег и подземные воды

Автор: Гость