Что является источником питания рек северного кавказа? а)осадки в виде дождя б)снега и ледники в)подземные воды г) снег и подземные воды

География
Что является источником питания рек северного кавказа? а)осадки в виде дождя б)снега и ледники в)подземные воды г) снег и подземные воды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Реки питаются в основном водой от тающих ледников и снега, скорей всего ответ Б
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