Что такое красноречие
История
Что такое красноречие
Ответ(ы):
Гость:
КРАСНОРЕЧИЕ – 1) ораторский дар, талант, искусство слова, природная способность убедительно и красиво говорить и писать; 2) совокупность текстов, словесных произведений определенной сферы общения (поэтому существует красноречие политическое, судебное, торжественное, академическое, церковное, военное, дипломатическое, социально-бытовое).
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