Ребята срооочноооооооооооо
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Ребята срооочноооооооооооо
Ответ(ы):
Гость:
Бегать быстро. Трудиться упорно. Играть весело. Светить ярко. Странствовать долго. Ответить толково. Спать спокойно. Ударить резко. Подниматься неторопливо. Объявить срочно. Отъехать внезапно.
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