Из-за какого внутреннего органа или нерва нас просто всё бесит?
Биология
Из-за какого внутреннего органа или нерва нас просто всё бесит?
Ответ(ы):
Гость:
Бесит всё, потому что мозг работает)))
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