Кончился март и наступил апрель. 2 Длинные сосульки тают на солнце. 3 На реке помине тонкие лед. 4 На полях появились лесные порталы. Наити имена прилагательное

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Кончился март и наступил апрель. 2 Длинные сосульки тают на солнце. 3 На реке помине тонкие лед. 4 На полях появились лесные порталы. Наити имена прилагательное

Автор: Гость