ДАМ 20 БАЛЛОВ Решите уравнения. 8/x=3x+2 x^2+4x/x+2=2x/3

Гость: Гость:

1) 8/x=3x+2 (8/x)-3x-2=0 (8-3x^2-2x)/x=0 x не равен 0 8-3x^2-2x=0 -3x^2-2x+8=0 D=4+96=100 x1=2-10/-6=-8/-6=8/6=1 целая 1/3 x2=2+10/-6=-2 2) (x^2+4x)/(x+2)=2x/3 (x^2+4x)/(x+2) -2x/3=0 ((x^2+4x+(x+2)(-2x/3))/(x+2)=0 x+2 не равно 0 х не равен -2 x^2-4x-2x^2/3-4x/3=0 -2x^2/3+x^2-4x/3-4x=0 x^2/3-16x/3=0 | (*3) x^2-16x=0 x1=0 x2=16