На весах уравновесили кирпич. Нарушится ли ранвовесие, если кирпич повернуть с ши??окой грани на узкую?Наоборот.
Физика
На весах уравновесили кирпич. Нарушится ли ранвовесие, если кирпич повернуть с ши??окой грани на узкую?Наоборот.
Ответ(ы):
Гость:
Нет, если массы одинаковые. изменится только давление
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