На весах уравновесили кирпич. Нарушится ли ранвовесие, если кирпич повернуть с ши??окой грани на узкую?Наоборот.

Физика

На весах уравновесили кирпич. Нарушится ли ранвовесие, если кирпич повернуть с ши??окой грани на узкую?Наоборот.

Автор: Гость