(корень 2 + 1)в квадрате - корень 8
Алгебра
(корень 2 + 1)в квадрате - корень 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√2+1)^2 - √8 (√2+1)^2 = 2+2√2+1 = 3+2√2 √8 = 2 √2 (√2+1)^2 - √8 = 3+2√2 - 2 √2 = 3 ОТвет: 3
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