Купили 1,2 кг чернослива и 0,8 кг изюма. За всю покупку заплатили 35,96р.Известно, что 1кг чернослива дороже 1 кг изюма на 1,8 р . Сколько стоит 1кг чернослива ?

Математика

Купили 1,2 кг чернослива и 0,8 кг изюма. За всю покупку заплатили 35,96р.Известно, что 1кг чернослива дороже 1 кг изюма на 1,8 р . Сколько стоит 1кг чернослива ?

Автор: Гость