Купили 1,2 кг чернослива и 0,8 кг изюма. За всю покупку заплатили 35,96р.Известно, что 1кг чернослива дороже 1 кг изюма на 1,8 р . Сколько стоит 1кг чернослива ?
Математика
Купили 1,2 кг чернослива и 0,8 кг изюма. За всю покупку заплатили 35,96р.Известно, что 1кг чернослива дороже 1 кг изюма на 1,8 р . Сколько стоит 1кг чернослива ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг чернослива-х 1кг изюма - у Получаем 1,2х+0,8у=0,3596 х-у=1,8 Решаем систему уравнений В итоге 1кг чернослива - 0,8895 Вроде так, меня смутил ответ, сорри если не правильно х=1,8+у 1,2х+0,8х-1,44=0,3596 х=1,7996:2 х=0,8895
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