Корень на ель корень слова корень слова ель очень много таких слов Корнев на слово и пожалуйста вас прошу Найдите мне пожалуйста

Русский язык
Корень на ель корень слова корень слова ель очень много таких слов Корнев на слово и пожалуйста вас прошу Найдите мне пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель ельник ельничек подъельник
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