Данные велечины запишите с точьностью до 1 дм с недостатком с избытком с округлением по образцу 29см 41 см 235см образец 6ди7см=6lv c недостатком 6дм7см=с избытком и с округлением даю 15б

Математика

Данные велечины запишите с точьностью до 1 дм с недостатком с избытком с округлением по образцу 29см 41 см 235см образец 6ди7см=6lv c недостатком 6дм7см=с избытком и с округлением даю 15б

Автор: Гость