Данные велечины запишите с точьностью до 1 дм с недостатком с избытком с округлением по образцу 29см 41 см 235см образец 6ди7см=6lv c недостатком 6дм7см=с избытком и с округлением даю 15б
Математика
Данные велечины запишите с точьностью до 1 дм с недостатком с избытком с округлением по образцу 29см 41 см 235см образец 6ди7см=6lv c недостатком 6дм7см=с избытком и с округлением даю 15б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29см= 3 дм( с избытком) 29см= 2 дм с недостатком 41= 5 дм с избытком 41 см= 4 дм с недостатком 235 = 24 дм с избытком 235 = 23 дм с недостатком Хороших оценок!
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