Ответьте пожалуйста на вопросы. текстовые тренажеры.

Гость: Гость:

1.Зелёной нежной дымкой покрылись лесные опушки. Грамматическая основа - покрылись( сказуемое, двумя чертами) опушки ( подлежащее, одной чертой) 2. Природе,берёзах, опушки, головой 3.Земляникой. Проверочные слова : земли(проверяет бузударную е),земля (проверяет безударную я) 4. Берёзах(корень берёз),берёзовой(корень берёз) Листва ( корень лист), листочки(корень лист) 5. Деревья, листьями. Три своих слова : семья,вьюга,соловьи 6. Имена прилагательные ( волнистой линией подчёркиваются) русской, особенный, молодая,зелёной, нежной,лесные, нежной, берёзовой, молодые, молодой, летние, знойные, берёзовой, тёплый, зелёными, душистой. 7.Распускаться ( приставка рас), покрылись( приставка по), покроются ( приставка по). Ну вот и всё