Что изготавливают из нетканых материалов?

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Неткаными называют текстильные полотна, которые создаются не путем переплетения нитей, а другими способами: склеиванием волокон, с помощью бумагоделательных машин, валянием, иглопробиванием, провязыванием.Обычно нетканые полотна имеют основу, в качестве которой используются волокнистый холст, полимерная пленка, разреженная ткань или трикотажное полотно.Нетканые материалы различаются по назначению, по составу сырья, по способу производства.По назначению нетканые материалы могут быть бытовыми, техническими, упаковочными, прокладочными, основой для искусственной кожи, мебельными.По составу различают хлопчатобумажные, шелковые, полушерстяные, льняные и синтетические.В зависимости от способа производства нетканые материалы бывают клеевыми, холстопрошивными, тканепрошивными и нитепрошивными, иглопробивными.К бытовым относятся полотна, используемые для пошива одежды, обуви, домашнего текстиля. По составу эти материалы могут быть самыми различными: полушерстяными для верхней одежды, хлопчатобумажными для домашнего декоративного текстиля и легкой одежды, махровыми для пляжной или домашней одежды. Для изготовления этих материалов используют все способы производства: валяние и ворсование, холстопрошивание для толстых зимних материалов, нитепрошивание или тканепрошивание для более тонких полотен.Бытовые нетканые материалы производят как гладкоокрашенными, так и меланжевыми и с рисунком.Нетканые материалы, используемые в качестве утеплителей, обладают отличными теплозащитными свойствами, легкостью, упругостью. Они значительно превосходят по гигиеническим характеристикам утеплители из других материалов, поэтому получили заслуженное признание. Нетканые утеплители изготавливают холстопрошивным, тканепрошивным, иглопробивным и клеевым способами.Нетканые материалы используют в производстве обуви. Полушерстяные и хлопчатобумажные полотна, например сукно или байка, идут на изготовление стелек и подкладок. Их производят методом иглопробивания или вязально-прошивным. Для верха обуви существуют нетканые материалы из синтетических и хлопчатобумажных волокон.Клеевые и иглопробивные нетканые полотна – это, в основном, прокладочные материалы. Их используют для дублирования деталей одежды при шитье, чтобы повысить формоустойчивость, придать дополнительную жесткость деталям. К наиболее распрстраненным нетканым прокладочным материалам относится флизелин. Им укрепляют пояса одежды, воротники и манжеты, борта, подолы. Прокладочные нетканые материалы устойчивы при стирке и химчистке.