Почему Болгарский правитель Симеон именовал себя царём болгар и греков
История
Почему Болгарский правитель Симеон именовал себя царём болгар и греков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он осадил Константинополь и потребовал от императора выплату дани. После он получил титул василеопатора, так как император Константин 7 взял себе в жёны на одну из своих дочерей
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