Почему Болгарский правитель Симеон именовал себя царём болгар и греков

История
Почему Болгарский правитель Симеон именовал себя царём болгар и греков
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он осадил Константинополь и потребовал от императора выплату дани. После он получил титул василеопатора, так как император Константин 7 взял себе в жёны на одну из своих дочерей 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Рассказ про царевну и царицу
Ответить
Литература
Какую задачу ставит перед собой Пушкин в романе Дубровский
Ответить
Литература
Сочините стихотворение в 4 строчки. зная последние слова. 1-строка последнее слово океану 2-мотрос 3-обезьяну 4-привез не пишите к океану мот...
Ответить
Физика
Напишите сочинение про свет по физике. Помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите перевести № 1
Ответить