Споріднені слова до слова гора

Українська мова
Споріднені слова до слова гора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора- Гірський, горище, гірник, гірничий, гори.
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