5 предложений с корнем кас, кос в словах
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5 предложений с корнем кас, кос в словах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касаюсь стены рукой. Директор коснулся вопроса о дисциплине. Прикосновение языка к зубам. Коснуться проблемы воспитания силы воли. Касание мяча о сетку.
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