108000-(25180+d)=1889 (4206-c)-2687=740 Решите пожалуйста!!!

Математика
108000-(25180+d)=1889 (4206-c)-2687=740 Решите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108000-(25180+d)=1889 108000-25180-1889=d d=80931 (4206-c)-2687=740 4206-2687-740=C C=779.
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