Подбери к данным словам однокоренные словп.У какого слова есть однокоренное слов?? называющее профессию человека? Морской северный светлый песчаный южный береговой.

Русский язык
Подбери к данным словам однокоренные словп.У какого слова есть однокоренное слов?? называющее профессию человека? Морской северный светлый песчаный южный береговой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морской.однокоренное слово моряк это вроде как профессия
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