Подбери к данным словам однокоренные словп.У какого слова есть однокоренное слов?? называющее профессию человека? Морской северный светлый песчаный южный береговой.
Русский язык
Подбери к данным словам однокоренные словп.У какого слова есть однокоренное слов?? называющее профессию человека? Морской северный светлый песчаный южный береговой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морской.однокоренное слово моряк это вроде как профессия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 24 ситца сшили 8 одинаковых халатов. сколько таких халатов можно сшить из 15 м. как написать условия задачи
Русский язык
География