Срочно описание океанов по плану все

География
Срочно описание океанов по плану все
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий океан 1) Тихий окена расположен между  Евразией, Австралией, Северной Америкой, Южной Америкой и Антарктидой. Связан с Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым океанами. 2) Экватор пересекает Тихий океан в примерно посередине, Южный тропик пересекает в южной части, Северный тропик - в северной части. Относительно нулевого меридиана Тихий океан расположен в Западном и Восточном полушариях (пересекает 180 меридиан). Южный полярный круг пересекает в северной части, (по мнению некоторых ученых - это территория Южного океана)  3) Климатические пояса: экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, субантарктический, антарктический, субарктический, арктический.
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