Что за организация Лига наций

Гость: Гость:

Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919—1920 годах. В Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, улучшение качества жизни на планете