Что за организация Лига наций

История
Что за организация Лига наций
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Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919—1920 годах. В Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, улучшение качества жизни на планете
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