Синтаксический разбор предложения Tоржественна безмятежна природа в этот тихий день но она уже замирает

Русский язык
Синтаксический разбор предложения Tоржественна безмятежна природа в этот тихий день но она уже замирает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tоржественна , безмятежна природа в этот тихий день , но она уже замирает .  Предложение повествовательное, невосклицательное сложное, две части, сложносочиненное. 1 часть двусоставное,распространенное, осложнено однородными сказуемыми. Природа подлежащее(сущ.) ,безмятежна, торжественна сказуемые ( кр. прилагательные) ,в день обстоятельство ( сущ. с предлогом), этот определение( местоимение)  ,тихий определение( прилагательное). 2 часть. Двусоставное,распространенное. Она подлежащее(местоимение),замирает сказуемое(глагол), уже  обстоятельство (наречие).
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