Из какого языка пришло слово Интерьер

Русский язык
Из какого языка пришло слово Интерьер
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Автор: Гость
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Гость:
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